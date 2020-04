Wyprzedaże Zara 2020. Ta torebka za 49 złotych wygląda jak topowy model Celine!

Przyznajmy się otwarcie, która z nas nie pragnęła nigdy mieć torebki Luggage od Celine? Ten kultowy model cieszy się wielkim powodzeniem wśród gwiazd na całym świecie już od kilku lat. Wykonana z cielęcej skóry, o pięknym trapezowym kształcie torebka od Celine to must have w szafie każdej miłośniczki mody, która ma wolne... minimum 2100 dolarów! W modelu Luggage od Celine zakochały się również polskie gwiazdy, w tym Natalia Siwiec, Kinga Rusin czy Anna Lewandowska. Wcale im się nie dziwimy! To cudo od Celine pasuje dosłownie do każdej stylizacji i wygląda zawsze niezwykle elegancko.

Tak wygląda kultowy już model torebki Celine z cielęcej skóry. Cena torebki zależy m.in. od jej wielkości. Ceny wahają się od około 2100 do nawet 3600 dolarów.

A to odpowiedź Zary - utrzymana w stylu Celine, o lekko trapezowym kształcie. Wcześniej ta torba typu shopper w kolorze beżowym kosztowała 99,90 zł - teraz może być wasza dokładnie za połowę ceny - 49,90 zł. Torebka ma dodatkowo oprócz rączki, dłuższy pasek - dzięki czemu możesz ją nosić na dwa sposoby. Oczywiście dostępna jest w sklepie online.

Na Instagramie dużą popularnością cieszą się głównie czarne torebki Celine. Taką samą, tylko w rozmiarze XL, ma m.in. Kinga Rusin. W torebkach Celine zakochała się również Anna Lewandowska.