Wyprzedaże wiosna 2020. Najmodniejsze jeansy na wiosnę kupisz w Zarze za 50 złotych!

Szukasz idealnych spodni na wiosnę 2020? Zapomnij o rurkach, a nawet boyfriendach czy mom jeans! Postaw w tym roku na najmodniejszy fason - to slouchy! Jak wyglądają spodnie o fasonie slouchy? Komu będą pasować? Gdzie znajdziecie spodnie slouchy w najlepszych cenach? Spodnie slouchy, a najlepiej slouchy jeans, szukajcie na wyprzedażach w Zarze! Oczywiście wszystkie wyprzedaże odbywają się online.

Model, który widzicie poniżej, możecie kupić już za 59,90 zł (przeceniony ze 109 zł!).

Slouchy - najmocniejszy trend na wiosnę/lato 2020

Fason slouchy to dość nietypowy fason spodni, którego kobiety często się boją. Dlaczego? Slouchy to fason spodni charakteryzujący się oversize'oowym krojem i drapowaniami, które mogą optycznie mocno pogrubić. Pozornie wyglądają na nieco "niezgrabne" i jakby za duże - ale wszystko to jest zamierzonym efektem. Spodnie slouchy właśnie tak mają wyglądać - ich zadaniem jest dodanie naszemu lookowi nieco nonszalancji i luzu.

Oto kilka inspiracji, które z pewnością pomogą ci stworzyć idealny look z jeansami slouchy w roli głównej.