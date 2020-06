Zbliża się sezon letni więc to idealna okazja do odświeżenia swojej garderoby również w stylowe dodatki! Już same torebki potrafią nieźle podkręcić oryginalność stylizacji, a teraz jest okazja na zdobycie kilku stylowych modeli w całkiem atrakcyjnych cenach! Zara rozpoczęła właśnie swoje letnie wyprzedaże, a szałowe modele można zgarnąć już od niecałych 40 zł!

Wyprzedaże 2020: Zara wyprzedaje torebki w niskich cenach

Zara zachęca swoimi letnimi wyprzedażami. Możemy liczyć na różnorodność. W przecenionej ofercie znajdzie się coś dla każdego. Nie brakuje największych trendów tego sezonu takich jak plecione torebki, które totalnie nadają stylizacjom wakacyjnego klimatu, czy niezwykle dziewczęcych shopperów, które podkręcają elegancję założonego stroju lub po prostu dodają uroku.

Poniżej znajdziecie pięć najbardziej wyróżniających się modeli dostępnych na wyprzedaży. Ich ceny wahają się w przedziale od 39,90 zł do 99,90 zł.

1. Supermodny model typu koszyka z naturalnej rafii z plecioną rączką na wyprzedaży kosztuje 99,90 zł

Mat. promocyjne

2. Delikatna pastelowo różowa torebka z przeźroczystych koralików kosztuje 69,90 zł

Mat. promocyjne

3. Mini shopper z kolorowych koralików kosztuje 69,90 zł

Mat. promocyjne

4. Tiulowa torba worek z kolorze zgaszonego różu z haftowanymi stokrotkami to koszt 49,90 zł w ofercie wyprzedażowej.

Mat. promocyjne

5. Dla miłośniczek elegancki mini torebka z białych koralików w cenie jedynie 39,90 zł.