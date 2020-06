Wyprzedaże lato 2020. Te stylowe klapki w H&M kupisz za mniej niż 50 zł, pasują dosłownie do każdej letniej sukienki!

Gdzie kupić najmodniejsze klapki na lato, które będą jednocześnie wygodne i stylowe? Najlepiej na wyprzedaży! W sieciówce H&M nadal trwają letnie promocje, a naszą uwagę przykuły piękne klapki na lato w zabójczo niskich cenach! Pasują dosłownie do każdej sukienki są ultrawygodne i bardzo kobiece. Najtańsze z nich kosztują nawet 39 zł.

Najmodniejsze klapki z wyprzedaży w H&M do 50 zł

W waszej szafie czekają już piękne letnie sukienki, ale nie wiecie jakie buty będą do nich idealnie pasować? W sezonie lato 2020 stawiamy na oryginalne klapki! Kolorowe, z klamerkami, wiązane na kokardki czy uszyte z satyny lub płótna. Wybór należy do ciebie, ale my latem proponujemy zaszaleć z kolorem, fakturą lub kształtem! Szczególnie, że wyprzedaże sięgają nawet -60 procent! Dlatego zobaczcie nasze propozycje najmodniejszych klapek na płaskiej podeszwie, które królują latem 2020 - wszystkie za mniej niż 50 zł!

1. Na naszej liście na pierwszym miejscu znalazły się eleganckie białe klapki z szylkretowymi klamerkami! Biel podkreśli opaleniznę i doda szyku każdej kolorowej kreacji! H&M, 49,90 zł (przecenione z 99,99 zł).

Mat. prasowe

2. Wolisz coś w kolorze? Proszę bardzo, dostępne w dwóch kolorach: różu lub toffi. Te klapki podbiły w tym sezonie Instagram, a teraz kupisz je za jedyne 39,90 zł (wcześniej kosztowały 79,99 zł).

Mat. prasowe

3. Cienkie paseczki są ultramodne, a do tego takie przewiewne, dlatego sprawdzą się w największe upały! H&M, 49,99 zł (przecenione z 99,99 zł).

Mat. prasowe

4. Ten kolor i fason jest taaaki seksowny! Duże kokardy i ostra cytrynowa barwa ożywi każdą letnią stylizację! H&M, 49,90 zł (wcześniej kosztowały 79,99 zł).

Mat. prasowe

5. Ponadczasowe espadryle w formie klapek? Oczywiście! Te cuda uszyte z płótna są naprawdę wygodne! Kosztują 49,90 zł (przecenione z 99,99 zł).