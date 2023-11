Denis Urubko sam próbuje zdobyć szczyt K2! Skąd taka decyzja? Dlaczego odłączył się od polskiego zespołu, z którym miał podjąć próbę ataku szczytowego w marcu? Denis Urubko uważa, że wejście po 1 marca nie będzie się liczyło jako zimowe, dlatego postanowił sam przed końcem lutego spróbować zdobyć szczyt K2 i dokonać pierwszego historycznego wejścia zimą na ten ośmiotysięcznik. Gdzie obecnie jest himalaista?

Reklama

ZOBACZ: Adam Bielecki miał wypadek na K2! "Spadł na niego kamień. To głębokie obrażenia"

Denis Urubko sam próbuje zdobyć szczyt K2! Nie ma z nim kontaktu

Himalaista w sobotę opuścił bazę i skierował się do obozu pierwszego.



- W dniu dzisiejszym [sobota], oprócz standardowych wyjść aklimatyzacyjnych, Denis Urubko samodzielnie, bez poinformowania kierownictwa wyprawy, wyruszył z bazy by podjąć próbę wejścia na szczyt K2 przed końcem lutego - poinformowano na fanpage'u Polskiego Himalaizmu Zimowego.

Gdzie znajduje się teraz Urubko? Biwakuje powyżej pierwszego obozu. Na drodze spotkał się z duetem Maciej Bedrejczuk - Marcin Kaczkan, ale odmówił rozmowy radiowej z Krzysztofem Wielickim oraz wzięcia ze sobą radiotelefonu, poinformował portal wspinanie.pl.

East News

Co dalej z polską wyprawą na K2?

Maciej Bedrejczuk i Marcin Kaczkan mają w niedzielę przenieść obóz drugi z wysokości 6500 m na 6700 m. Z kolei Marek Chmielarski i Artur Małek wyjdą z bazy, by zaaklimatyzować się w obozie C3 (7200 m) i mają zabezpieczyć próbę Urubki. Co z Adamem Bieleckim? Himalaista znajduje się w bazie i regeneruje się po ostatnich wejściach i nocy spędzonej na 7200 m. To Adam Bielecki miał z Denisem podjąć próbę ataku szczytowego. Co stanie się teraz, skoro Urubko sam próbuje zdobyć szczyt?

- Potencjalnie przewidziany do ataku szczytowego był zespół Bielecki-Urubko, który naturalnie się ukonstytuował. Siłą rzeczy teraz to się zmieni. Dla chłopaków to duże zaskoczenie. Sytuacja jest świeża, więc kierownictwo zastanawia się obecnie, co zrobić, żeby skutecznie działać dalej. Musimy obserwować, co się dzieje w ścianie, gdzie znajduje się Denis, a oprócz tego prowadzić działalność górską, w ramach aklimatyzowania zespołów. Muszą powstać dwa dwuosobowe teamy, trzeba przenieść obóz III z 7200 m n.p.m. o sto metrów wyżej i czekać na okno pogodowe. Te czynniki determinują szanse na zdobycie K2 zimą - powiedział w rozmowie z Pawłem Wilkiem Michał Leksiński, rzecznik prasowy wyprawy i Polskiego Związku Alpinizmu.

Trzymamy kciuki za Denisa i będziemy informować na bieżąco o przebiegu jego samotnej wyprawy!

ZOBACZ: Jest NOWY FILM z akcji na Nanga Parbat! ZOBACZCIE morderczy wysiłek ratowników i moment uratowania Revol!

Reklama

To duet Denis Urubko i Adam Bielecki uratował życie Elisabeth Revol