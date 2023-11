Adam Bielecki miał wypadek na K2 - poinformował portal tvn24.pl. Polski himalaista, jeden z członków akcji ratunkowej Tomasza Mackiewicza i Elisabeth Revol na Nanga Parbat, dziś rano wyszedł z razem z innym uczestnikiem wyprawy, Januszem Gołąbem, w stronę obozu pierwszego. Po drodze wydarzył się przykry wypadek. Adam Bielecki zamieścił specjalne oświadczenie na Facebooku.

Adam Bielecki pokazał też zdjęcie, jak wyglądał po wypadku.

Adam Bielecki został uderzony przez spadający kamień - poinformował Krzysztof Wielicki, kierownik polskiej wyprawy na K2.

- Adam miał wypadek. Nic mu nie zagraża, jest w bazie. Wszystko jest OK. Spadł na niego kamień, uderzając w kask, czoło i nos. Adam doznał lekkich obrażeń czoła i nosa, wymagających szycia. Po zejściu do bazy koledzy, będąc w konsultacji z doktorem Szymczakiem, zszyli rany - przekazał Wielicki w rozmowie z tvn24.pl.

Adam Bielecki na kilka dni będzie musiał przerwać wspinaczkę. Według zapewnień Wielickiego, Bielecki stan himalaisty jest dobry. Wielicki podkreślił, że wyprawa na K2 nie zostanie przerwana. Pochwalił również postawę kolegów Bieleckiego.

- Mamy nadzieję, że Adam szybko wróci do zdrowia. Dla nas to trudna sytuacja. Wypadek nie jest powodem przerwania akcji. Adam będzie musiał kilka dni spędzić w bazie. Dobrze spisali się koledzy, którzy chwycili za igły nici. Obecnie w górach jest teraz tylko Janusz Gołąb. A jeśli chodzi o Adama, obrażenia są głębokie, ale na szczęście to tylko rany, które trzeba było zaszyć. Bielecki nie stracił przytomności, dobrze zniósł zejście do bazy - powiedział.