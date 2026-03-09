Środowisko artystyczne i cała Polska zostały wstrząśnięte tragiczną informacją o śmierci Magdaleny Majtyki. 41-letnia aktorka, znana m.in. z ról w serialach "Na Wspólnej" zaginęła 4 marca, ostatni raz była widziana we Wrocławiu w okolicy ul. Karkonoskiej. Jej zaginięcie zgłosił mąż dzień później, 5 marca, co zapoczątkowało intensywne poszukiwania.

Dramatyczny finał nastąpił 6 marca, kiedy ciało Magdaleny Majtyki zostało odnalezione w lesie na terenie Biskupic Oławskich, około 45 km od Wrocławia. To właśnie tam wcześniej znaleziono również jej samochód. Na miejscu pojawiła się policja oraz prokurator. Teraz ogłoszono wyniki sekcji zwłok.

Wyniki sekcji zwłok Magdaleny Majtyki nie przynoszą odpowiedzi. Prokuratura zleca dodatkowe badania

Wstrząsające wieści nie zakończyły fali pytań i wątpliwości. 9 marca biegli z Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu przeprowadzili sekcję zwłok Magdaleny Majtyki. Ku zaskoczeniu opinii publicznej i śledczych, sekcja nie wykazała żadnych obrażeń, które mogłyby stanowić przyczynę zgonu. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, Damian Pownuk, poinformował, co ustalono.

Na podstawie sekcji zwłok biegli nie stwierdzili obrażeń ciała, które tłumaczyłyby zgon. Co oznacza, że potrzebne są kolejne badania toksykologiczne i histopatologiczne, po to, aby biegli mogli wskazać jednoznaczną przyczynę zgonu pokrzywdzonej

Ta szokująca informacja oznacza, że konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych, specjalistycznych badań toksykologicznych oraz histopatologicznych. Prokuratura przewiduje, że na ich wyniki trzeba będzie czekać nawet dwa miesiące. Dopiero wtedy będzie możliwe wskazanie jednoznacznej przyczyny śmierci Magdaleny Majtyki.

Brak dowodów na udział osób trzecich i nowe przesłuchania świadków

Kolejnym niepokojącym ustaleniem śledczych jest brak dowodów wskazujących na udział osób trzecich w śmierci aktorki. Prokurator, który był na miejscu odnalezienia zwłok, nie znalazł żadnych przesłanek mogących sugerować przestępstwo. Również wstępna analiza nie wykazała śladów przemocy.

Śledczy koncentrują się teraz na szczegółowym wyjaśnieniu okoliczności tragicznego zdarzenia. Samochód Magdaleny Majtyki został zabezpieczony procesowo do dalszych badań. Zaplanowano także przesłuchania osób, które jako pierwsze znalazły pojazd aktorki w lesie. To właśnie ich zeznania mogą rzucić nowe światło na ostatnie godziny życia Magdaleny Majtyki.

Kim była Magdalena Majtyka i jakie pozostają niewyjaśnione pytania?

Magdalena Majtyka była nie tylko aktorką teatralną i filmową, lecz także choreografką i osobą aktywną w środowisku artystycznym Wrocławia. Jej śmierć wywołała ogromne poruszenie wśród kolegów po fachu oraz widzów znających ją z ekranu i sceny.

Najważniejsze pytania, na które śledczy nadal szukają odpowiedzi, dotyczą przyczyny nagłego zgonu 41-letniej aktorki. Czy na jej życie mogły mieć wpływ czynniki toksykologiczne, stan zdrowia, czy też inne, dotąd nieustalone okoliczności? Na ostateczne rozstrzygnięcia trzeba będzie poczekać do czasu uzyskania wyników wszystkich specjalistycznych badań i przesłuchań świadków.

