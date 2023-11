Reklama

Oto wyniki plebiscytów Party.pl! Oddaliście setki tysięcy głosów w 7. kategoriach, teraz przyszedł czas, żeby ogłosić zwycięzców, do których już niedługo powędrują statuetki Party.pl. Baaaaardzo dziękujemy Wam za Wasze przeogromne zaangażowanie - jesteście WIELCY!

Przekonajcie się, kto wygrał! :) Oto lista zwycięzców!

PARA ROKU

1. Małgosia i Paweł z "Rolnik szuka żony" 9223 głosy

2. Anna i Robert Lewandowscy 3212 głosóy

3. Julia Wieniawa i Antek Królikowski 979 głosów

NAJLEPIEJ UBRANA GWIAZDA ROKU

1. Michał Szpak 1216 głosów

2. Agnieszka Woźniak Starak 615 głosów

3. Małgorzata Kożuchowska 511 głosów

DEBIUT ROKU

1. Ewa Zakrzewska 205 645 głosów

2. Piotr Czaykowski 178 526 głosów

3. Sylwia Przybysz 5389 głosów

HIT ROKU

1. Ewa Farna - "Bumerang" 56686 głosów

2. Ania Dąbrowska - "Porady na zdrady" 44331 głosów

3. Monika Lewczuk & Antek Smykiewicz - "Biegnę" 31030 głosów

FENOMEN ROKU

1. Maryla Rodowicz - 330076 głosów

2. Michał Szpak - 238497 głosów

3. Joanna Przetakiewicz - 29084 głosy

SHOW ROKU

1. SuperModelka Plus Size - 22623 głosy

2. Rolnik szuka żony - 11 535 głosów

3. The Voice of Poland - 8516 głosów

Serial roku podsumujemy dziś w osobnym materiale

Zobacz: Najważniejsze wydarzenia 2017 Party.pl! Zobaczcie, co najczęściej klikaliście w ubiegłym roku! Będziecie zaskoczeni...

Ewa Zakrzewska i Supermodelka Plus Size triumfują!

Reklama

Małgosia i Paweł parą roku!