Magdalena Stużyńska będzie gwiazdą kolejnej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?! Na co dzień widzowie mogą oglądać aktorkę w serialu "Przyjaciółki", w którym wciela się w rolę Anki Strzeleckiej. Czy teraz przyjdzie czas na rozrywkowe show? Marcin Rogacewicz, któy aktualnie występuje w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nie ma wątpliwości. To właśnie on twierdzi, że Magda świetnie sprawdziłaby się na scenie TTBZ. Podczas czatu z internautami na Facebooku, zapytany o to kogo widziałby w kolejnej edycji show, bez wahania wskazał właśnie na swoją koleżankę z planu. Co ciekawe jest to całkiem prawdopodobne, a w show, które widzowie uwielbiają wzięło już troje uczestników, którzy grają w serialu "Przyjaciółki". W drugiej edycji swój talent aktorski i muzyczny objawiła Joanna Liszowska, która zajęła 3. miejsce zaraz za Markiem Kaliszukiem i Marcinem Przybylskim. W czwartym sezonie triumfy święcił Bartek Kasprzykowski, który teraz zadebiutował jako juror. Obecnie możemy oglądać Marcina Rogacewicza. Jak myślicie, czy Magda Stużyńska zdecydowałaby się na udział w show?

Reklama

Zobacz: WOW! Katarzyna Zielińska i jej koleżanki z teatru pozują nago! Zobacz z kim się sfotografowała​

Marcin Rogacewicz chce, by Magda Stużyńska wystąpiła w Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Zobacz także

Magda Stużyńska weźmie udział w kolejnej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Marcin Rogacewicz nie ma wątpliwości, że aktorka świetnie by się sprawdziła