7 z 9

Agnieszka Twardowska w TTBZ

Agnieszka Twardowska zmieniła się Ellie Goulding w trudnym wokalnie utworze „Love Me Like You Do”. – Bardzo ładnie wczułaś się w nastrój Ellie. Jej energia w tym co było w referencji jest dokładnie zgodna z tym, co nam tutaj pokazałaś. Bardzo dobra robota, po prostu było pięknie no – powiedział Bartek Kasprzykowski.