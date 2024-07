Za nami finały wszystkich programów, które wiosną pojawiły się na antenach największych stacji telewizyjnych w Polsce. Tegoroczna wiosna została zdominowana przez programy rozrywkowe, które niezależnie od pory, przyciągały miliony widzów przed telewizory. Hitem okazały się propozycje Polsatu - "Taniec z Gwiazdami" oraz "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w których udział brały największe gwiazdy. Przypomnijmy: Polacy wybrali najchętniej oglądaną stację. Wybór jest zaskakujący

Nie można jednak zapomnieć o programach talent-show, które są szansą dla młodych wokalistów, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z muzyką. Wiosną mogliśmy wybierać między "The Voice of Poland" (TVP2), "Must Be The Music. Tylko muzyka" (Polsat) oraz "X-Factor" (TVN). Oficjalne wyniki oglądalności po raz kolejny pokazały wyższość Polsatu nad konkurencją, bowiem właśnie show tej stacji było najchętniej oglądane.

W okresie od 2 marca do 25 maja 2014 roku, program śledziło średnio 2,48 mln osób.Na drugim miejscu znalazł się "X-Factor 4" ze średnią widownią 2,18 mln widzów. Najmniej widzów zgromadził "The Voice" - tutaj widownia wynosiła 2,15 mln widzów. Tak samo wygląda kolejność jeśli chodzi o wpływy z reklam.

Warto dodać, że była to już siódma edycja programu "Must Be The Music" i z pewnością nie ostatnia, bowiem stacja już zapowiedziała ósmą odsłonę. Cieszycie się?

