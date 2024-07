W niedzielny wieczór odbył się finał siódmej edycji Must Be The Music. Do walki o zwycięstwo stanęło dziesięciu wykonawców i choć poziom był wyrównany, główna nagroda mogła trafić tylko do jednego z nich. Ostatecznie wygrała hip-hopowa grupa z chwytającą za serce historią. Przypomnijmy: SACHIEL zwycięzcami Must Be The Music!

Tradycyjnie już wiele spojrzeń przyciągała Kora. Gwiazda zaprezentowała się w intensywnie żółtych rurkach, białej koszuli i nieodłącznej chuście na głowie. Podczas pozowania fotoreporterom Kora zdecydowała się jednak na odważny gest i zdjęła chustę. Wokalistka przechodziła niedawno długą chemioterapię i obecnie może pochwalić się krótką fryzurką. Trzeba przyznać, że wygląda świetnie i drapieżnie - jak za swoich najlepszych czasów.

Tak Kora prezentowała się podczas wczorajszego finału Must Be The Music. Jak wam się podoba?

Gwiazdy w półfinale Must Be The Music: