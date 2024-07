Telewizja Polsat tej wiosny zdecydowała się postawić na rozrywkę. W ofercie stacji znalazły się dwie nowości, które w każdy weekend przyciągały miliony widzów przed telewizorami. Mowa oczywiście o programach "Taniec z Gwiazdami" i "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Pierwszy z nich do tej pory realizował TVN, który zdecydował się jednak zrezygnować po wielu latach i zastąpił format innymi propozycjami. Przypomnijmy: Polsat zostawił konkurencję daleko w tyle. Znamy wyniki oglądalności najpopularniejszych show

Miniony weekend zakończył sezon wiosenny w stacjach telewizyjnych, w związku z czym możemy już podsumować okres od marca do czerwca i sprawdzić jak poradziły sobie największe stacje jeśli chodzi o oglądalność. Zakończony w niedzielę festiwal "Top Trendy 2014" zdecydował o tym, że to właśnie Polsat stał się najczęściej wybieranym kanałem wśród widzów. Tej wiosny Polsat zwyciężył w obu grupach audytoryjnych: zarówno wśród wszystkich badanych, jak i w grupie komercyjnej. W grupie 4+ udziały stacji w rynku w okresie 01.03 - 01.06 2014 r. wyniosły 12,44% co dało jej zwycięstwo nad TVP, TVN i TVP2. W grupie komercyjnej po wyrównanej walce laur również przypadł Polsatowi, który zanotował udziały w rynku na poziomie 14,07% (TVN – 14,06%). Warto dodać, że stacja jako jedyna spośród 4 największych telewizyjnych graczy poprawiła swój wynik w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku.

Wszystkie trzy pozostałe kanały, czyli TVP1, TVP2 oraz TVN zanotowały spadki w porównaniu z rokiem 2013.

Wy też wybieraliście rozrywkę zaproponowaną przez Polsat?

