Już w najbliższy wtorek, 19 sierpnia, w Gdańsku, odbędzie się wielki koncert Justina Timberlake''a. Obecność największych gwiazd światowego formatu w naszym kraju wiąże się z równie wielkimi problemami dla organizatorów, którzy muszą spełnić wszelkie ich zachcianki. Dotychczasową mistrzynią w kwestii żądań była niewątpliwie Beyonce. Przypomnijmy: Czerwony papier toaletowy, słomki za 3 tysiące... Czego żąda Beyonce od Polaków?

Byliśmy pewni, że nikt nie przebije wymagań Knowles. A jednak. Właśnie poznaliśmy aktualną listę żądań Timberlake''a. Jak zdradza Marek Kurzawa z agencji Prestige MJM, która wspólnie z Areną Gdańsk Operator jest organizatorem koncertu, oczekiwania artysty są rekordowe. Justin musi mieć zapewnione aż 12 (!) samochodów, w tym mercedesy klasy E i S, dwa 50-osobowe autokary, mercedes vito, dwa volkswageny caravelle oraz pięć busów - dwa 20-osobowe i trzy 9-osobowe.

Timbrelake życzy sobie, aby w jego garderobie pojawiły się również:

miód organiczny,

masło orzechowe,

słoik galaretki,

mleko ryżowe,

biały chleb,

cienko krojone chipsy,

specjalne cukierki sprowadzane z USA,

dużo owoców - jabłka, banany, limonki i truskawki.

A co będzie pił muzyk? Woda Fiji, Cola Zero, piwo Old Jamaica, czerwone wino, a także kilka butelek Jacka Danielsa oraz 901 Tequili.

Jak mówią organizatorzy:

Organizowaliśmy wiele koncertów, ale wymagania Justina Timberlake`a są rekordowe. W przypadku występów Jennifer Lopez czy zespołu Bon Jovi tych samochodów było przynajmniej o połowę mniej - mówi Marek Kurzawa

Przesadził?

