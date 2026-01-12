Joanna Kołaczkowska, znana i uwielbiana artystka kabaretowa, zmarła 17 lipca 2025 roku po walce z glejakiem. Jej odejście poruszyło fanów w całej Polsce. Teraz mają oni okazję symbolicznie uczcić jej pamięć oraz wesprzeć szczytny cel, biorąc udział w licytacjach pamiątek po artystce w ramach WOŚP 2026.

Sztab WOŚP z Nowego Tomyśla wystawił na aukcji unikalne przedmioty związane z Joanną Kołaczkowską. Te licytacje to nie tylko szansa na zdobycie cennej pamiątki, ale też sposób na okazanie wsparcia inicjatywie, która od lat niesie pomoc najbardziej potrzebującym.

Pamiątka po Joannie Kołaczkowskiej trafiła na aukcję WOŚP

Jednym z wystawionych na aukcję przedmiotów jest autograf Joanny Kołaczkowskiej złożony w maju 2023 roku, tuż po występie w poznańskiej Auli Artis. Podpis oprawiony został w białą ramkę, co czyni go elegancką i wyjątkową pamiątką. Licytacja cieszy się dużym zainteresowaniem – w chwili obecnej bierze w niej udział 14 osób, a cena osiągnęła już ponad 600 zł.

Aukcja zakończy się 28 stycznia 2026 roku. To wyjątkowa okazja, by wejść w posiadanie osobistej pamiątki po jednej z największych gwiazd polskiej sceny kabaretowej, a zarazem wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Ceramiczna płytka z wizerunkiem Joanny Kołaczkowskiej

Druga licytowana pamiątka to ceramiczna płytka z grawerem wizerunku Joanny Kołaczkowskiej. Jak podano w opisie aukcji, to nie tylko dekoracja – to mały hołd dla wspaniałej osoby, która zapisała się w historii polskiego kabaretu.

Płytkę wykonał jeden z fanów artystki. Cena wywoławcza tej wyjątkowej ozdoby wynosi 1 zł. Aukcja potrwa do 21 stycznia 2026 roku, więc zainteresowani powinni się pospieszyć.

Kiedy finał WOŚP 2026?

34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się już 25 stycznia na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Celem tegorocznej akcji jest gastroenterologia dziecięca - zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnozowania i leczenia dzieci z różnego rodzaju schorzeniami przewodu pokarmowego.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wystartowała w 1992 roku w Ciechocinku i od tamtej pory, choć nie omijały jej afery i skandale, niesie pomoc milionom Polaków. Niezmiennie na czele akcji stoi Jurek Owsiak.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku celem WOŚP było wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej. Wówczas zebrano 289 068 047,77 zł!

