Justyna Kowalczyk w drugą rocznicę śmierci męża uczciła jego pamięć wyjątkowym wpisem. Pokazała poruszające zdjęcie i napisała kilka słów, które dosłownie wyciskają łzy. Wciąż tak trudno uwierzyć, że Kacpra Tekielego nie ma już wśród nas...

Poruszający wpis Justyny Kowalczyk w drugą rocznicę śmierci męża

Justyna Kowalczyk w sobotę, 17 maja 2025 roku zamieściła w swoich mediach społecznościowych poruszające zdjęcie Kacpra Tekielego. Widzimy go podczas wspinaczki górskiej - jego największej pasji. Pod fotografią znalazło się również kilka poruszających słów od Justyny Kowalczyk. Tak sportsmenka upamiętniła swojego ukochanego męża w drugą rocznicę jego śmierci. Łzy same napływają do oczu.

17.05.2025. Dwa lata temu zginął Kacper. Trzymamy gardę. Jakoś. Tęsknimy. Bardzo. napisała Justyna Kowalczyk

Poruszający wpis Justyny Kowalczyk możecie zobaczyć na końcu artykułu.

Tragiczna śmierć męża Justyny Kowalczyk

Kacper Tekieli był wybitnym polskim alpinistą i instruktorem wspinaczki sportowej. Ukończył studia filozoficzne, ale jego prawdziwą pasją były góry. W Tatrach przeszedł około 300 dróg wspinaczkowych, w tym najtrudniejsze ściany górskie. Brał udział w wielu ekspedycjach, m.in. na Makalu i Broad Peak Middle, oraz pokonał trudne drogi w Alpach, Kolorado, Alasce i Nevadzie.

17 maja 2023 roku, podczas schodzenia ze szczytu Jungfrau w szwajcarskich Alpach, Tekieli został porwany przez lawinę i zginął. Jego ciało odnaleziono następnego dnia rano.

Pogrzeb Kacpra Tekielego odbył się 30 maja 2023 roku na Cmentarzu Oliwskim w Gdańsku. Uroczystość miała charakter świecki i zgromadziła setki żałobników. Justyna Kowalczyk-Tekieli, jego żona, wygłosiła poruszające przemówienie, żegnając męża w miejscu, które oboje darzyli szczególnym uczuciem.

Tekieli i Kowalczyk pobrali się 24 września 2020 roku w Gdańsku. Ich syn, Hugo, przyszedł na świat 2 września 2021 roku w Krakowie.

