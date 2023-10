W ciągu ostatnich dni wszyscy żyli Pandora Gate, czyli największą aferą w polskim internecie. Filmy opublikowane przez Sylwestra Wardęgę oraz Konopsky'ego ujawniły kulisy nieprzyzwoitych i niepokojących relacji Stuarta B., Marcina Dubiela czy Michała Barona z niepełnoletnimi dziewczynami. Pierwszy z wymienionych panów został niedawno zatrzymany i ma trafić w ręce polskich służb. Teraz do sieci wyciekło nagranie Stuu. Ponoć to dopiero zapowiedź tego, co usłyszymy wkrótce.

Pierwsze nagranie Stuarta B. po Pandora Gate

W sobotę, 14 października dowiedzieliśmy się, że Stuart B. został zatrzymany. Twórcę internetowego aresztowano na terenie Wielkiej Brytanii, co potwierdził Zbigniew Ziobro. Prokurator generalny poinformował, że youtuber zostanie przekazany polskim służbom i grozi mu aż do 15 lat pozbawienia wolności. Kilka dni wcześniej w Luton doszło do obywatelskiej interwencji w sprawie influencera, który miał zostać pobity i trafił od szpitala.

Instagram@stuuburton

Do sieci właśnie wyciekło nagranie związane ze Stuartem B. We fragmencie wideo Stuu mówi o zamieszaniu wokół niego. W trakcie nagrywania miał przeczucie, że niedługo coś się może wydarzyć. Widać, że influencer jest poddenerwowany. To pierwszy materiał z youtuberem, jaki pojawił się w mediach po aferze.

Robię to nagranie, bo czuję, że muszę, mam takie przeczucie. Jak to oglądacie, to coś mi się wydarzyło, bo to jest taki film, na taki wypadek. Nagrywam go bez scenariusza, żadnych montaży. Nagrywam go wprost, żeby powiedzieć, co się dzieje — słyszymy.

Instagram@stuuburton

Niewykluczone, że to dopiero początek. Podobno całe nagranie Stuu ma pojawić się w sieci w przeciągu dnia.