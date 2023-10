Magda Gessler stanęła w obronie zwyciężczyni 7. edycji programu "MasterChef"! Wielki finał kulinarnego show już za nami. W niedzielę, 9 grudnia, mogliśmy zobaczyć ostatni odcinek "MasterChefa", w którym o nagrodę główną walczyli: Ola Nguyen, Laurentiu “Lorek” Zediu oraz Martyna Chomacka. Jak już wiemy, show TVN wygrała Ola Nguyen . Niestety, sukces Oli wywołał skrajne emocje w sieci, a na zwyciężczynię wylała się fala hejtu! Sprawa poruszyła Magdę Gessler, która interweniowała na Facebooku. Wpis Magdy Gessler na Facebooku Niestety, oprócz gratulacji dla Oli w sieci pojawiło się wiele bardzo krytycznych komentarzy. Nie zabrakło również rasistowskich tekstów skierowanych pod adresem pochodzącej z Wietnamu finalistki "MasterChefa". Bulwersującymi komentarzami zainteresował się już Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Organizacja wydała na Facebooku specjalne oświadczenie: Program Masterchef w TVN wygrała Ola Nguyen - Polka pochodzenia wietnamskiego. Drugi z finalistów natomiast ma korzenie rumuńskie. I to wystarczyło, by ruszył rasistowski hejt. "To Masterchef edycja Vietnam?", "W lewackiej telewizji Polak nie wygra" - to tylko najłagodniejsze komentarze. Admini fanpage'a Masterchefa mieli pełne ręce roboty, by usuwać nienawistne wpisy - czytamy na Facebooku. (...) Wpisy, które podlegają ściganiu na podstawie art. 257 kk zgłosimy prokuraturze. Sprawa poruszyła również Magdę Gessler, która na profilu programu "MasterChef na Facebooku" broniła Oli. Ola jest bardzo kreatywna, odważna i ma bardzo dużo solidnych podstaw do tworzenia i realizowania własnych dań. (...) Ta kobieta była bardzo dobrze przygotowana, ciężko walczyła, dla mnie była najlepsza! I nieważne, skąd jest. Jest najlepsza! - napisała gwiazda TVN. Mamy nadzieję, że z sieci znikną pełne nienawiści komentarze, a Ola...