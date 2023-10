Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela było jednym z najgłośniejszych w naszym show-biznesie. Niedługo po tym prowadząca "Pytanie na śniadanie" ogłosiła, że jest w związku z Maciejem Kurzajewskim. Jak się później okazało, para spotykała się jeszcze, gdy aktorka była nadal w małżeństwie. Tancerz nie kryje żalu do byłej żony i udziela licznych wywiadów, w którcyh ujawnia kulisy ich rozstania. Teraz na światło dzienne wyszły kolejne informacje, SuperExpress dotarł do dokumentów, z których wynika, że aktorka przyznała się przed sądem do zdrady. To jednak nie wszystko!

Katarzyna Cichopek przyznała się do zdrady przed sądem? Nie chciała ratować małżeństwa

Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela rozwiedli się w ubiegłym roku. Para doczekała się dwójki dzieci: 14-letniego Adama i 10-letniej Helenki. Teraz prowadząca "Pytanie na śniadanie" układa sobie życie u boku Macieja Kurzajewskiego, natomiast tancerz obecnie spotyka się z piękną brunetką. Nie jest tajemnicą, że relacje między byłym już małżeństwem nie należą do najlepszych, ale starają się dogadać ze względu na dzieci. Ostatnio Marcin Hakiel ujawnił, jak dowiedział się o zdradzie, pomogli mu w tym prywatni detektywi. To właśnie on złożył pozew o rozwód, który trwał zaledwie nieco ponad godzinę. Teraz portal SuperExpress dotarł do dokumentów, z których wynika, że Katarzyna Cichopek przyznała się przed sądem do zdrady, potwierdziła też, że nie chciała iść na terapię małżeńską.

EastNews

Były mąż Katarzyny Cichopek często wypowiada się w mediach o ich rozstaniu, nie kryjąc przy tym ciekawostek związanych z ich rozwodem. Ostatnio Marcin Hakiel znów nawiązał do relacji z Katarzyną Cichopek i przyznał, że rozmawiają bardzo rzadko i tylko w sprawach dotyczących dzieci. Para opiekuje się swoimi pociechami na przemian, nikt z nich również nie wniósł w sądzie o zasądzenie alimentów — podjęli decyzje, że będą ponosić równe koszty utrzymania.

Podczas rozprawy zeznawał również brat Katarzyny Cichopek, który potwierdził, że para bardzo dba o dzieci. W maju ich młodsza pociecha przystępowała do pierwszej komunii świętej, byli małżonkowie uczestniczyli w tej uroczystości ze swoimi nowymi partnerami - Katarzyna Cichopek z Maciejem Kurzajewskim, a Marcin Hakiel z byłą partnerką Dominiką.

Zaskoczyła was wiadomość o tym, że aktorka przyznała się do zdrady przed sądem?