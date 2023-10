Katarzyna Cichopek jednak nie przeprowadzi się do domu Macieja Kurzajewskiego? Zaskakujące ustalenia mediów. Od kilku miesięcy wszystkim wydawało się, że zakochani remontują dom gwiazdora "Pytania na śniadanie" i już wkrótce razem zamieszkają w odnowionej willi. Teraz okazuje się, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zmienili swoje plany! Dlaczego?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nieco ponad rok temu ogłosili, że są parą. Zakochani opublikowali pierwsze wspólne zdjęcie podczas podróży do Izraela, gdzie razem świętowali urodziny gwiazdy "M jak miłość". Kilka miesięcy po ogłoszeniu związku okazało się, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski chcą razem zamieszkać. Para uznała, że najlepszym rozwiązaniem będzie wyremontowanie willi gwiazdora TVP.

My doszliśmy do wniosku, że dla nas lepszym rozwiązaniem, bardziej praktyczne dzisiaj będzie to, byśmy dostosowali dom, w którym mieszkam do wspólnych potrzeb naszych, naszych dzieci, także mojej mamy. Ten dom będziemy modernizować- tłumaczył Maciej Kurzajewski w rozmowie z Pudelkiem.