Karol Nawrocki to nie tylko znana postać w świecie historii i polityki jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, ale także aktywny sportowiec. Jego kariera piłkarska rozpoczęła się we wrześniu 2001 roku, kiedy dołączył do drużyny Ex Siedlce Gdańsk. Przez 15 lat był związany z klubem, aktywnie uczestnicząc w rozgrywkach ligowych. Co ciekawe, mimo że od 2016 roku występuje już tylko sporadycznie, do dziś figuruje jako zarejestrowany zawodnik tego zespołu.

Nawrocki nie był zwykłym członkiem drużyny – pełnił funkcję kapitana, wykazując się zaangażowaniem i zdolnościami przywódczymi. Jego obecność na boisku miała znaczący wpływ na rozwój i sukcesy klubu na lokalnym poziomie.

Okazuje się, że choć Karol Nawrocki swój ostatni mecz w barwach Ex Siedlce Gdańsk w 2016 roku, wciąż pozostaje zarejestrowany jako aktywny zawodnik klubu. Te informacje potwierdził prezes zespołu, Jarosław Kujawski. Przy okazji powiedział, jaki był kandydat na prezydenta RP.

Dołączył do seniorskiej drużyny Ex Siedlce Gdańsk we wrześniu 2001 r. i grał (przyp. red. – w niej) nieprzerwanie do 2016 r. Do dziś jest zarejestrowanym zawodnikiem klubu, aczkolwiek od 2016 r. gra z nami już tylko sporadycznie powiedział Kujawski na łamach Radia Zet.

Jednym z największych osiągnięć Karola Nawrockiego jako piłkarza był sezon 2012/2013. Wówczas to, jako kapitan drużyny, zdobył aż 16 bramek w 26 rozegranych meczach. Jego znakomita forma przyczyniła się bezpośrednio do awansu Ex Siedlce Gdańsk do klasy A. Wynik ten potwierdza nie tylko jego umiejętności strzeleckie, ale także silną motywację i determinację w dążeniu do celu.

Można było na niego zawsze liczyć. Dobry i pewny kompan. Był bardzo waleczny i silny fizycznie. Wybraliśmy go na kapitana ze względu na cechy osobowości i umiejętności piłkarskie. Dobrze rozumiał się z resztą ekipy wyjaśnił prezes klubu.

Karol Nawrocki angażował się w boks

Poza piłką nożną Karol Nawrocki zainicjował również rozwój innych form aktywności fizycznej w strukturach klubu. Z jego inicjatywy przy Ex Siedlce Gdańsk powstała sekcja sportów walki. Nowy element treningowy obejmował wspólne zajęcia bokserskie, które odbywały się w Szkole Podstawowej Nr 58 w Gdańsku.

Dzięki tej inicjatywie piłkarze zyskali możliwość rozwijania sprawności fizycznej i koordynacji poprzez boks. Projekt ten pokazał, że Nawrocki nie tylko dbał o rozwój sportowy swojej drużyny na boisku, ale również poza nim. Był promotorem kompleksowego podejścia do treningu i rozwoju zawodników.

Karol Nawrocki ma kibicowskie tatuaże

Niedawno serwis Onet ujawnił, że Karol Nawrocki od początku kampanii prezydenckiej ukrywa tatuaże. Kandydat popierany przez PiS ma na swoim ciele wytatuowane m.in. herby wskazujące na sympatie klubowe. Już od dłuższego czasu mówi się o związku polityka ze środowiskami kibicowskimi z Trójmiasta. Sam prezes IPN podkreśla, że sport w jego rodzinie ma ogromne znaczenie.

Pasja Karola Nawrockiego do boksu nie była przypadkowa. Jak sam przyznał, odziedziczył ją po swoim wujku, Waldemarze Nawrockim – byłym bokserze i trenerze. To właśnie rodzinne tradycje miały wpływ na jego zainteresowania i działania na rzecz propagowania sportów walki w środowisku piłkarskim.

