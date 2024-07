1 z 8

Kazimierz Marcinkiewicz i Izabela Marcinkiewicz rozwodzą się już ponad rok, jednak na kolejnych rozprawach w sądzie nie dochodzą do porozumienia. Dziś (środa 30.12.) odbyła się kolejna z rozpraw, na której pojawili się oboje. Kazimierz Marcinkiewicz wyraźni schudł i zapuścił brodę. A Izabela nadal chodzi z usztywnionym ramieniem, które cały czas pokazuje... gołe.

Warunki rozwodu Marcinkiewiczów

Kazimierz Marcinkiewicz chciałby rozwodu bez orzekania o winie, a jego żona domaga się zaś dużych alimentów. Mówi się o nawet 12 tys. złotych miesięcznie! Dlaczego, aż tyle? Izabel twierdzi, że to z jego winy została inwalidką. W grudniu zeszłego roku, po tym, jak mąż się od niej wyprowadził, umówiła się z nim na lunch. Jadąc na to spotkanie „cała w nerwach" nagle straciła przytomność i uderzyła samochodem w dźwiękochłonny ekran. Do tej pory musi nosi specjalny gorset, bo ma uszkodzony splot barkowy... Podobno chciałaby też otrzymać mieszkanie na Ochocie o wartości 600 tys. zł. Na razie para się nie rozwiodła i wyznaczono kolejna czwartą już ich rozprawę rozwodową na przyszły rok.

Kazimierz też podupadł na zdrowiu po jednaj z rozpraw trafił do szpitala z podejrzeniem zawału serca.

Zobacz naszą galerię zdjęć Izabel i Kazimierza Marcinkiewiczów z kolejnej ich rozprawy rozwodowej.

