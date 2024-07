Wybuch bombowy w bawarskiej w restauracji! W niedzielę po 22 w miejscowości Ansbach doszło do tragicznych wydarzeń. 27-letni Syryjczyk zdetonował ładunek wybuchowy, który miał w plecaku. W wyniku zamachu zginęła 1 osoba, a 12 zostało rannych. W zeszłym roku Syryjczykowi odmówiono azylu w Niemczech, ale go nie odprawiono ze względów humanitarnych.

Reklama

Wybuch w Bawarii. Ile osób zginęło?

Restauracja Eugens Weinstube, w której doszło do zamachu jest położona niemal w samym centrum Ansbach przy staromiejskim rynku, niedaleko zamku, do którego przyjeżdżają tłumy turystów. W pobliżu aktualnie odbywał się festiwal muzyczny na świeżym powietrzu. Syryjczykowi najprawdopodobniej odmówiono wejścia na imprezę, co mogło przyczynić się do zdetonowania ładunku wybuchowego w restauracji. Ewakuowano blisko 2,5 tysiąca uczestników imprezy. Według doniesień mediów na miejscu znajdowało się 200 policjantów, a po wybuchu już 550. Rzecznik prasowy potwierdziła, że do wybuchu doszło po 22 w niedzielę. Zginęła 1 osoba, 12 jest rannych, z czego trzy są w bardzo ciężkim stanie. Zamachowiec zginął na miejscu.

Sprawca wybuchu w Bawarii pochodził z Syrii, a do Niemiec przyjechał dwa lata temu. Wówczas odmówiono mu azylu. Nie został jednak deportowany ze względu na trwającą w jego rodzinnym kraju wojnę domową.

Tylko sprawcy poważnych przestępstw, takich jak morderstwo czy gwałt, są deportowani - powiedział szef MSW Bawarii Joachim Herrmann.

27-latek już dwa razy próbował popełnić samobójstwo i był leczony w klinice psychiatrycznej.

Nie można wykluczyć, że miał powiązania z islamskim terroryzmem, ale to tylko jeden z wątków śledztwa. Dopiero po zbadaniu tych związków będzie można ostatecznie ustalić, czy był to akt islamskiego terroru - dodał Herrmann.

Niestety to nie pierwszy zamach w Niemczech. W piątek doszło do strzelaniny w Monachium, którą rozpoczął 19-latek irańskiego pochodzenia. W wyniku strzelaniny zginęło 9 osób.

Zobacz także

Zobacz także: Wojskowy zamach stanu w Turcji! Zginęło ponad 250 osób. Polskie biura podróży ODWOŁUJĄ loty do Turcji!

W niedzielę po 22 w bawarskiej restauracji 27-letni Syryjczyk zdetonował ładunek wybuchowy

Zginęła 1 osoba, a 12 jest rannych

Reklama

To już drugi zamach w ciągu trzech dni w Niemczech