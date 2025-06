Po drugiej turze wyborów prezydenckich 2025, które wygrał Karol Nawrocki, pojawiły się spekulacje dotyczące ważności głosowania. W centrum uwagi znalazła się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która zgodnie z przepisami odpowiada za rozpatrywanie protestów wyborczych i zatwierdzanie wyników wyborów. Według eksperta Krzysztofa Izdebskiego, izba ta może teoretycznie unieważnić wybory, ale jedynie w ściśle określonych przypadkach przewidzianych przez prawo.

Po drugiej turze wyborów prezydenckich 2025, które wygrał Karol Nawrocki z wynikiem 50,89% głosów, pojawiły się spekulacje dotyczące ważności głosowania. Jego rywalem był Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej. W centrum uwagi znalazła się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która zgodnie z przepisami odpowiada za rozpatrywanie protestów wyborczych i zatwierdzanie wyników wyborów.

Krzysztof Izdebski w rozmowie z "Faktem" wskazuje, że unieważnienie wyborów prezydenckich jest możliwe jedynie wtedy, gdy doszło do istotnych nieprawidłowości, które miały wpływ na wynik głosowania. Przykłady takich sytuacji to m.in. brak tajności głosowania lub kupowanie głosów. Ekspert podkreślił, że nie wystarczy wskazać na niedoskonałości – trzeba jednoznacznie wykazać, że miały one wpływ na wynik wyborów.

Z jednej strony oczywiście jest tak, że na pewno jakaś groźba chaosu jest, nie ma co tego ukrywać, bo my po prostu żyjemy w chaosie praworządności. Natomiast jeżeli chodzi o takie faktyczne działania, które się mogą wydarzyć, to warto zwrócić uwagę, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, nie tyle, co musi stwierdzić ważność wyborów, co może stwierdzić ich nieważność. Gdyby zdecydowała, że nie ma podstaw do uznania ważności wyborów. Ale żeby tak się stało, muszą zaistnieć przesłanki, które zahaczają np. o to, że głosowanie nie było tajne, że kupowało się głosy, takie oczywiste rzeczy. I ja takiego ryzyka nie widzę

- przyznał ekspert.