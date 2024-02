Przez ostatnie kilka lat Smolasty stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów w Polsce. Mieszający POP, rap i R&B muzyk ma na koncie już kilka przebojów – w tym głośną współpracę z Dodą - choć nie skończył jeszcze trzydziestki. Norbert Smoliński nie tylko gromadzi tłumy na koncertach, ale coraz pewniej porusza się w świecie show-biznesu. Artysta stara się strzec swojego życia prywatnego, choć chwilę przed debiutem udzielił wywiadu na łamach „Playboya”, w którym opowiedział o swoich romansach. Wówczas już plotkowano o jego związku z Honoratą Skarbek.

Wszystkie dziewczyny Smolastego

O romansie Smolastego i Honoraty Skarbek mówiło się w 2018 roku. Początkowo para nie odnosiła się do plotek. Nieoficjalnie pojawiła się razem na gali Fryderyków. Zależało im na tym, by nie robić z relacji medialnego wydarzenia. Nie musieli nic mówić. Muzycy zostali przyłapani w jednym z warszawskich klubów na imprezie zorganizowanej przez Karolinę Gilon. Później ich znajomy opublikował w sieci wideo, na którym gwiazdy przytulają się w koncertowym busie.

Smolasty Piotr Matusewicz/East News

Związek Smolastego i Skarbek nie należał do spokojnych. Wręcz przeciwnie. Szybko pojawiły się doniesienia o rozstaniach i powrotach. Artyści mieli zrywać ze sobą i dawać relacji kolejne szanse aż do 2020 roku. Wówczas za pośrednictwem mediów społecznościowych Honorata przyznała, że to koniec.

Smolasty na przełomie 2019 i 2020 roku był łączony z uczestniczką ósmej edycji „Top Model”, Magdaleną Karwacką. Żadnego romansu jednak nie było. Stosunki między gwiazdorem a modelką były czysto koleżeńskie. Dziewczyna wystąpiła nawet w teledysku do jego numeru „Kreski”.

Magdalena Karwacka Artur Zawadzki/REPORTER

Głośno o życiu uczuciowym Smolastego znów zrobiło się głośno w maju 2022 roku. Wówczas mówiono o związku wokalisty z piosenkarką, która niedawno reprezentowała Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji w Liverpoolu. Jego nową wybranką miała zostać Blanka Stajkow. Co ciekawe, artystka również była w „Top Model”. Podobno jednak ich uczucie szybko się wypaliło.

Blanka Stajkow VIPHOTO/East News

Pół roku później media żyły już kolejnym związkiem Smolastego. Wygląda na to, że muzyk ma słabość do uczestniczek „Top Model”, ponieważ znów wszedł w bliską relację z modelką – Nicole Akonchong. W mediach społecznościowych pojawiło się wspólne zdjęcie artysty i finalistki dziesiątej edycji show. Ale i ten związek to już historia, bo – jak zdradził gwiazdor – „nie wyszło, mimo sympatii i dobrej energii”.

Nicole Akonchong TRICOLORS/East News

W 2023 roku internauci zaczęli plotkować o romansie Dody i Smolastego. Jednak tu możemy być pewni, że doniesienia nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. I nie dlatego, że wokalistka nie wystąpiła w „Top Model”. Artystom udało się natomiast nagrać hit: „Nim zajdzie słońce”. Oboje nagrali też romantyczny teledysk do numeru.

Obecnie nie wiemy, czy Smolasty ma partnerkę. Muzyk milczy na temat życia uczuciowego.