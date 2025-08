6 sierpnia odbyło się oficjalne zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczystość miała miejsce podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego. Karol Nawrocki, wcześniej prezes Instytutu Pamięci Narodowej, objął funkcję głowy państwa. Tego samego dnia wygłosił swoje pierwsze orędzie do narodu.

W trakcie przemówienia inauguracyjnego Karol Nawrocki podkreślił, że "Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli" oraz zaznaczył, że "władzę zwierzchnią sprawuje naród". Te słowa rozpoczęły przemówienie, które – jak się okazało – obfitowało nie tylko w mocne stwierdzenia, ale również w wymowne gesty i wyrazistą mowę ciała.

Już sposób, w jaki prezydent wszedł na salę i podszedł do mównicy, zwrócił uwagę eksperta Maurycego Seweryna. Jak ocenił specjalista w rozmowie z Plotkiem, Nawrocki "podchodził bardzo dystyngowanie i powoli, a przysięgę składał z uniesioną głową". Zdaniem eksperta, to wyraźny sygnał siły i pewności siebie.

Maurycy Seweryn, ekspert od mowy ciała i autor książki „Mowa ciała mówcy”, wskazał, że przez pierwszą minutę przemówienia Karol Nawrocki celowo operował silnym i donośnym głosem. Jak podkreślił, chrypa prezydenta nadała tej części wystąpienia szczególnego tonu i emocjonalnego charakteru. To celowe użycie głosu miało pokazać determinację i zdecydowanie.

Dopiero po upływie tej pierwszej minuty pojawiły się pierwsze gesty – otwarte rozłożenie rąk, które miały świadczyć o pewności siebie. Jednak, według eksperta, również ten moment zdradzał napięcie.

Ta pierwsza minuta była dla prezydenta bardzo ważna, jeżeli chodzi o wyrażenie siebie, ale też to był sygnał, że jako doświadczony polityk on również, będąc człowiekiem, po prostu się stresuje

Jednym z najbardziej charakterystycznych zachowań Karola Nawrockiego podczas wystąpienia było – jak określił to ekspert – "silne ugniatanie kapusty". Chodzi o kołysanie się, czyli przekładanie ciężaru ciała z jednej nogi na drugą. W analizie mowy ciała takie zachowanie często oznacza niezdecydowanie i niepokój. W przypadku nowego prezydenta Seweryn wskazuje jednak inne źródło tego gestu.