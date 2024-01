Marcin Kołodyński urodził się w 1980 roku w Warszawie, a wieku kilkunastu lat miał już za sobą doświadczenie w telewizji i niezwykle obiecującą przyszłość. Niestety, jego plany dotyczące kariery przekreśliła tragiczna śmierć. Gwiazdor "Rodziny zastępczej" zginął w dramatycznych okolicznościach, mając zaledwie 21 lat. Co wiadomo o szczegółach tego dramatu i jak mogła potoczyć się kariera Marcina Kołodyńskiego? Przypominamy historię aktora i prezentera na kilka dni przed kolejną rocznicą jego odejścia.

Widzowie "Rodziny zastępczej" z pewnością pamiętają postać chłopaka Majki, odgrywaną przez Marcina Kołodyńskiego. Bohater nieoczekiwanie zniknął z telewizyjnych ekranów ponad dwie dekady temu - nie wszyscy wiedzą jednak, że stały za tym naprawdę tragiczne wydarzenia. Marcin Kołodyński, który próbował swoich sił również jako telewizyjny prezenter, zginął w polskich górach 1 lutego 2001 roku.

Przed tą datą nikt nie przypuszczał, że zimowy wyjazd na snowboard przekreśli - tak przecież obiecujące - plany 21-latka, które miał nie tylko zawodowo, ale również prywatnie. Niestety, zjeżdżając w nocy na słabo oświetlonym stoku, Marcin Kołodyński uderzył w ratrak (pojazd przygotowujący trasy narciarskie do jazdy - przyp. red.) i poniósł śmierć na miejscu.

Śmierć Marcina Kołodyńskiego była ogromnym szokiem nie tylko dla jego bliskich, ale również fanów, którzy doskonale znali go z programów takich jak "5-10-15" czy "Rower Błażeja". Mężczyzna wystąpił też w kultowym filmie "Chłopaki nie płaczą". Wszyscy, którzy mieli okazję współpracować z 21-latkiem, zgodnie przyznawali, że jego kariera zapowiadała się naprawdę owocnie...

Poznałam go na planie. Lubiłam słuchać jego szalonych pomysłów, gdyż wiedziałam, że za moment wprowadzi je w życie. Zazdrościłam mu tego. Sprawdzał się jako dziennikarz, aktor, didżej, do tego osoba bardzo aktywna fizycznie. Wszędzie go było pełno. Rano jechał ze mną na zdjęcia do serialu, po południu leciał na uczelnię, a wieczorem miksował muzykę na imprezie. Nigdy nie wiedziałam, jak on to robi i skąd bierze tyle energii

– wspominała go po latach Monika Mrozowska dla ''Onetu''.