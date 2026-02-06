6 lutego 2026 roku odbyła się premiera piosenki „Pray” Alicji Szemplińskiej - ostatniej z finałowych propozycji zaprezentowanych w ramach polskich preselekcji do Eurowizji 2026. Artystka, znana publiczności z udziału w „The Voice of Poland”, zaskoczyła fanów nowym brzmieniem. Utwór został skomponowany przez samą wokalistkę we współpracy z Weroniką Gabryelczyk i Sinclairem Malcolmem.

Alicja Szemplińska pokazała utwór „Pray”. Chce nim podbić Eurowizję 2026

„Pray” to wielowarstwowa kompozycja, która łączy elementy gospel, soulu, R&B oraz zawiera fragment rapowany. Alicja zdecydowała się pokazać w nim pełnię swoich możliwości wokalnych, rezygnując tym razem z klasycznej ballady w stylu „Empires”, z którą miała reprezentować Polskę na Eurowizji 2020 - konkurs ten jednak odwołano z powodu pandemii.

Po premierze „Pray” internauci ruszyli z komentarzami, wyrażając głównie entuzjazm. Spora część fanów była zachwycona świeżym podejściem i nowoczesnym brzmieniem utworu, podkreślając siłę wokalu Alicji.

W komentarzach pojawiły się głosy: „Jak dla mnie 10! Wreszcie coś innego!”, „To jest genialne! 'Pray' na Eurowizję”, „To musi pojechać”.

Alicja Szemplińska już raz chciała pojechać na Eurowizję. Los pokrzyżował jej plany

W 2020 roku Alicja Szemplińska miała reprezentować Polskę z utworem „Empires”, jednak pandemia pokrzyżowała te plany. Dziś wraca z zupełnie inną propozycją - pełną energii, stylu i emocji. Wielu fanów i ekspertów zastanawia się, czy tym razem uda się jej dotrzeć na eurowizyjną scenę.

Ekspert konkursu Mieszko Czerniawski zauważył, że Alicja jest jedną z dwóch głównych faworytek preselekcji, obok Anastazji Maciąg z utworem „Wild Child”. Czy polska publiczność zdecyduje się postawić na oryginalność, czy wybierze bardziej klasyczną eurowizyjną formułę? Warto przypomnieć, że również Ola Antoniak powalczy o wyjazd na Eurowizję.

Ekspert ocenia szanse Alicji Szemplińskiej na wygranie Eurowizji 2026

Ekspert od Eurowizji, Mieszko Czerniawski, opublikował wideo, w którym komentuje utwór „Pray” oraz szanse Alicji w tegorocznych preselekcjach. Docenił wokalne umiejętności artystki oraz oryginalność kompozycji, wskazując, że to utwór „na wielką scenę, dla wielkiego głosu”. Porównał go do spektakularnych występów ze stadionów Super Bowl, sugerując, że utwór zasługuje na równie imponującą oprawę.

Totalnie ta piosenka pasuje mi do Super Bowl, do tych wszystkich wielkich pokazów, które odbywają się podczas tego meczu. Wielki stadion, mnóstwo osób, które jest zaangażowane w taki występ - czyli, wiecie, 50 tancerzy, jakieś samochody, instalacje, wjazdy, wyjazdy, fajerwerki. Naprawdę takie mega, gigantyczne show przyznał.

Jednak Czerniawski wyraził również wątpliwości, czy Polska i TVP będą w stanie zapewnić występowi Alicji odpowiednią oprawę sceniczną, adekwatną do wymagań piosenki. Zaznaczył, że choć jury Eurowizji może docenić wokal i oryginalność „Pray”, bez silnego wsparcia wizualnego utwór może nie zyskać wystarczającego poparcia publiczności.

Czy to jest droga, która zapewni jej wysokie miejsce na Eurowizji? Jeżeli ktoś ma to docenić, to na pewno jurorzy. To jest pierwsza sprawa. Bo wokal i przede wszystkim oryginalność na tle Eurowizji, bo nie ma tego typu utworów. Myślę, że też jakość (...) I teraz pytanie, czy rzeczywiście Polska, Telewizja Polska, Alicja i cały jej team jest w stanie zrobić performance na Eurowizji. Bo scena już jest ogromna, jest to jedna z największych scen. (...) Pytanie oczywiście o możliwości i o wykorzystanie tej sceny stwierdził Czerniawski.

Alicja Szemplińska będzie rywalizować o reprezentowanie Polski z ośmioma innymi finalistami, którzy zostali ogłoszeni przez TVP 14 stycznia. Wśród nich znaleźli się:

Anastazja - „Wild Child”

Basia Giewont - „Zimna woda”

Jeremi Sikorski - „Cienie przeszłości”

Karolina Szczurowska - „Nie bój się”

Ola Antoniak - „Don't You Try”

Piotr Pręgowski -„Parawany tango”

Stasiek Kukulski - „This Too Shall Pass”

