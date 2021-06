Euro 2020: Wstrząsające wyznanie lekarza, który ratował Christiana Eriksena! 

Mecz Dania-Finlandia, który odbywał się podczas drugiego dnia Euro 2020 (2021) na stadionie w Kopenhadze, z pewnością przejdzie do historii piłki nożnej. Na boisku rozegrał się prawdziwy dramat - Christian Eriksen w 43. minucie spotkania nagle bezwładnie upadł na murawę i stracił przytomność . To wydarzenie wstrząsnęło zarówno zawodnikami, jak i kibicami na całym świecie. Na szczęście życie 29-latka udało się uratować dzięki szybkiej i profesjonalnej pomocy służb medycznych, a także dzięki pomocy kolegi z drużyny Eriksena, Simonowi Kjaerowi. To on zachował zimną krew i jako pierwszy przystąpił do pierwszej pomocy swojego przyjaciela. Dziś światowe media mówią o jego bohaterskiej postawie, bo między innymi dzięki jego doskonałej reakcji, Christian Eriksen żyje... Sprawdźcie szczegóły. Euro 2020 (2021): Bohaterska postawa Simona Kjaera w walce o życie Christiana Eriksena Najważniejszą informacją po dramacie, jaki wydarzył się na stadionie w Kopenhadze jest to, że Christian Eriksen żyje, jest świadomy i rozmawia. Według zagranicznych mediów, 29-letni piłkarz miał zawał serca, a w tym przypadku, każda sekunda była na wagę jego życia. Służby medyczne przez kilkanaście minut reanimowały zawodnika i na szczęście udało im się go uratować. Zobacz także: Euro 2020 (2021): Wzruszająca postawa duńskich piłkarzy po zasłabnięciu Christiana Eriksena. "Oni już wygrali Euro" Choć lekarze pojawili się na boisku bardzo szybko, to jednak gdy tylko Christian Eriksen upadł, natychmiast znalazł się przy nim kapitan reprezentacji Danii, Simon Kjaer. To on błyskawicznie podbiegł do nieprzytomnego kolegi i wykonał pierwszą i jakże ważną pomoc. 32-latk zabezpieczył swojemu koledze drogi oddechowe, wyjmując język, aby Eriksen się nim nie udusił, a później ułożył go w...