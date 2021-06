Christian Eriksen podczas spotkania Dania-Finlandia na Euro 2020 (2021) stracił przytomność i bezwładnie upadł na murawę. Dramat rozegrał się w 43. minucie spotkania - służby medyczne natychmiast weszły na murawę i rozpoczęła się reanimacja zawodnika. Teraz są już nowe informacje na temat jego stanu zdrowia. Sprawdźcie szczegóły.

Zobacz także: Euro 2020 (2021) Rodzinny dramat Wojciecha Szczęsnego. Jego rodzice pochowali ukochaną córeczkę

Mecz Dania-Finlandia podczas Euro 2020 (2021) z pewnością zostanie zapamiętany na długo. Tragiczne wydarzenie, które miało miejsce na stadionie w Kopenhadze, wstrząsnęło całą Europą. Gdy w 43. minucie Christian Eriksen nagle upadł na murawę, kibicie i zawodnicy zamarli. Sytuacja była na tyle poważna, że służby medyczne musiały reanimować zawodnika. Po kilkunastu minutach reanimacji, piłkarz został zniesiony z murawy.

Na początku panował ogromny chaos informacyjny i niestety nie było wiadomo, w jakim stanie jest piłkarz. Teraz jednak bardzo dobre informacje przekazała UEFA. Christian Eriksen żyje, został przewieziony do szpitala, a jego stan jest stabilny.

Materiał będzie na bieżąco aktualizowany, gdy tylko pojawią się kolejne informacje. Trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia 29-latka.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.