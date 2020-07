Poruszające wyznanie Julii Wróblewskiej: "Myślałam, że nie istnieję, traciłam pamięć, wychodziłam z siebie"

Julia Wróblewska wyznała, że cierpi na zaburzenia osobowości. Właśnie zamieściła poruszający wpis, w którym opowiedziała o dolegliwościach, z którymi musi się zmagać. Młoda aktorka przyznała, że cierpi na rodzaj dysocjacji (zaburzenia derealizacyjne/depersonalizacyjne). Jej historia jest naprawdę wstrząsająca.

Julia Wróblewska postanowiła głośno mówić o swoich problemach z zaburzeniami osobowości. Młoda aktorka przyznała, że ma świadomość, iż problem chorób psychicznych wciąż jest słabo rozumiany i źle odbierany w społeczeństwie. Swoim wyznaniem chciałaby dodać odwagi ludziom, którzy zmagają się z podobnymi problemami.

Po raz pierwszy, odkąd przyznała się do choroby, opowiedziała o konkretnych zaburzeniach. Julia Wróblewska wyznała, że cierpi na rodzaj dysocjacji czyli zaburzeń derealizacyjnych (zaburzenie psychiczne określające różnego rodzaju odczuwanie zmian otaczającego świata) i depersonalizacyjne (polega na zmienionym postrzeganiu doświadczania siebie samego lub własnych przeżyć).

Julia Wróblewska szczegółowo opisała, jakie objawy wywoływała w niej depersonalizacja:

Przyznała, że czasami pojawia się więcej objawów np. chwilowa amnezja:

Opisała również swoje objawy, gdy doświadczała derealizacji:

Będąc w stanie derealizacji czuję się tak, jakby wszystko było zaplanowane, jakby osoby, z którymi rozmawiam były nieprawdziwe. Potrafię przyglądać się osobie, która do mnie mówi i czuć się jak w grze, czekać aż skończy kwestię a ja będę musiała wybrać odpowiedź. Często kształt rzeczy zaczyna się zmieniać, czuję się jak w świecie sztuki Dalego. Doznaję dziwnych odczuć, myśli, twarde rzeczy wydają się dla mnie jak gąbka. Raz zraniłam się w rękę ściskając klucze, bo wydawały się tak miękkie. Nie czułam bólu (to jak wtedy, gdy macie znieczulenie po wizycie u dentysty i niechcący ugryziecie polik i nagle czujecie krew). Czasami mam wrażenie, że podłoga też jest miękka i chodzę po niej jak zaciekawione dziecko. Wpadam w materac, gdy leżę. Rzeczy albo wypadają mi z rąk albo "nie chcą z nich wyjść", bo nie mogę otworzyć dłoni. Oba te stany były dla mnie na początku przerażające. Nie wiedziałam czym są, dlaczego je mam. "To psychoza?", "Zwariowałam", "A co jak stracę kontrolę", "Co jak ludzie zobaczą?". Z czasem dowiedziałam się czym one są. Że wcale nie oznaczają schizofrenii (która nie jest niczym złym to tylko i aż choroba), a często głęboką traumę i są odpowiedzią na wielki lęk.