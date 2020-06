Julia Wróblewska już od jakiegoś czasu nie ukrywa, że ma poważne problemy ze zdrowiem. Młoda gwiazda serialu "M jak miłość" przyznaje głośno, że cierpi na zaburzenia osobowości. Ostatnio na swoim profilu na Instagramie opublikowała wzruszający wpis, w którym zdradza, że już od dwóch lat walczy z zaburzeniem i próbuje kontrolować swoje zachowanie. Okazuje się również, że jej stan psychiczny mocno wpływa na jej wagę. Julia Wróblewska zdradziła, że potrafiła przez tydzień nie wychodzić z łóżka i nie jeść...

Julia Wróblewska z show-biznesem związana jest od dzieciństwa. Młoda gwiazda zadebiutowała czternaście lat temu- wystąpiła wówczas w filmie "Tylko mnie kochaj", w którym zagrała uroczą dziewczynkę Michalinę. Po latach pojawiła się w m.in. w hitowej produkcji "Listy do M.". Julia Wróblewska dorastała na oczach widzów i dziś jest piękną, młodą kobietą. Niestety, jakiś czas temu okazało się, że młoda gwiazda cierpi na zaburzenia osobowości. W jednym z ostatnich wpisów na Instagramie Julia Wieniawa zdradziła, jak wygląda jej walka z nieuleczalną chorobą.

(...) Od 2 lat pracuję nad sobą, nad kontrolą moich irracjonalnych zachowań, nad rozumieniem ich. Biorę pełną odpowiedzialność za to co się stało, powinnam była dużo wcześniej zgłosić się do psychiatry i terapeuty, jednak chyba po prostu bałam się braku zrozumienia- napisała młoda gwiazda. (...) Pogubiłam się i potrzebowałam czasu by zrozumieć jak bardzo wszystko w moim życiu było nie na miejscu, do tego stopnia, że doszło do takiej sytuacji, do której wcale nie musiało dojść, gdybym odważyła się poprosić o pomoc wcześniej- dodała.