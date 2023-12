Wiadomość o śmierci Krzysztofa Respondka wstrząsnęła światem mediów. 23 grudnia o śmierci przyjaciela poinformował Krzysztof Hanke, wyznając że lekarze walczyli o życie aktora trzy dni. To był zawał, nic wcześniej nie świadczyło o tym, że może dojść do dramatu. Teraz wstrząsające szczegóły ostatnich chwil życia podaje Beata Harasimowicz.

Nie żyje Krzysztof Respondek, miał tylko 54 lata. Według informacji przekazywanych przez media aktor i satyryk zmarł po przebytym zawale. Po powrocie z imprezy górniczej źle się poczuł, jego żona Katarzyna zadzwoniła po pogotowie. Jako pierwszy druzgocące wieści o przyjacielu przekazał Krzysztof Henke. Teraz w rozmowie z Faktem głos zabrała Beata Harasimowicz:

Niestety w karetce nastąpił kryzys i zaczęła się reanimacja, która trwała prawie godzinę. Potem Krzyś trafił od razu na stół operacyjny. To była bardzo skomplikowana operacja w klinice Religi w Zabrzu. Krzysztofowi wszczepiono bajpasy, operację przeżył, niestety potem okazało się, że mózg nie pracuje

Producentka programów satyrycznych podkreśla, że wszyscy byli dobrej myśli po tym, jak okazało się, że Krzysztof Respondek przeżył operację. Dodaje, że zaledwie ponad miesiąc temu się widzieli, rozmawiając o tym, jak kruche jest życie...

Gdy przeżył operację, byliśmy dobrej myśli. . Widzieliśmy się z Krzysiem dopiero co, 15 listopada byliśmy na pogrzebie Krzyśka Jaślara i rozmawialiśmy, że życie jest kruche i trzeba ładnie i fajnie żyć. On się na nic nie skarżył. Prowadził zdrowe życie, nie pił, nie palił, grał w tenisa. Jestem w szoku, całe środowisko jest w szoku. Łączę się w bólu z Kasią ich córkami, z Krzysiem Hanke, który traktował go jak brata

mówiła w rozmowie z Faktem Beata Harasimowicz.