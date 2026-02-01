Codi Broadus, wnuczka Snoop Dogga, przyszła na świat jako skrajny wcześniak, trzy miesiące przed wyznaczonym terminem porodu. Jej narodziny były dramatycznym początkiem pełnym nadziei i strachu. Przez niemal całe swoje życie, 10-miesięczna dziewczynka przebywała na oddziale intensywnej terapii noworodków (NICU), gdzie walczyła o każdy oddech. Jej matka, Cori Broadus, córka Snoop Dogga, regularnie dzieliła się emocjonalnymi wpisami w mediach społecznościowych, opowiadając o zmaganiach i chwilach radości. Codi stała się symbolem siły i determinacji, zarówno dla swojej rodziny, jak i dla tysięcy internautów wspierających ich modlitwami. Niestety, 1 lutego 2026 roku do mediów napłynęły tragiczne wieści. Wnucznka Snoop Dogga nie żyje.

Tragedia w rodzinie Snoop Dogga. Wnuczka rapera nie żyje

W sobotę, 31 stycznia 2026 roku, Cori Broadus zamieściła na swoim profilu czarno-białe zdjęcie, na którym tuli swoją córeczkę. To właśnie wtedy poinformowała, że jej córka zmarła w poniedziałek, 2e stycznia 2026 roku. W emocjonalnym wpisie napisała: "

W poniedziałek straciłam miłość mojego życia. Moją Codi.

Kilka tygodni wcześniej,, Cori ogłosiła, że po długiej hospitalizacji Codi wróciła do domu. Radość była jednak krótkotrwała, stan dziewczynki uległ nagłemu pogorszeniu, w efekcie dziewczynka zmarła.

Wnuczka Snoop Dogga urodziła się jako skrajny wcześniak

Codi Broadus, wnuczka Snoop Dogga, przyszła na świat jako skrajny wcześniak, trzy miesiące przed terminem. Od samego początku jej rodzice Cori Broadus i Wayne Deuce, opublikowali w sieci emocjonalne wpisy traktujące o trudnym rodzicielstwie związanym z kłopotami zdrowotnymi dziecka. Gdy ogłoszono śmierć małej Codi, jej ojciec opublikował w sieci poruszające słowa:

Jestem najsmutniejszy, odkąd mnie zostawiłaś, Codi Dreaux. Ale wiem, że jesteś spokojna. Tata zawsze będzie cię kochał.

Śmierć dziecka dotknęła nie tylko najbliższych, ale także tysiące osób, które przez wiele miesięcy śledziły losy małej Codi i wspierały rodzinę Broadusów.

Snoop Dogg milczy, artysta nie skomentował straty wnuczki

Wpisy Cori Broadus i Wayne’a Deuce’a wywołały ogromne poruszenie w mediach społecznościowych. Pod postami pojawiły się setki komentarzy fanów z całego świata, którzy przesyłali kondolencje i wyrazy wsparcia. Do żałoby dołączyły także znane osoby ze świata show-biznesu. W sieci pojawiły się wpisy z wyrazami współczucia dla Snoop Dogga i jego córki.

Pomimo medialnego szumu i ogólnoświatowego zainteresowania tragedią, Snoop Dogg jak dotąd nie wydał żadnego oficjalnego oświadczenia. Raper milczy, co zrozumiałe, mierzy się z ogromną stratą. Dla wielu fanów jego milczenie jest wyrazem głębokiej żałoby i bólu, który trudno ubrać w słowa.

Zobacz także: