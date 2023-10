Tomasz Komenda został skazany za zbrodnię, której nie popełnił. Sąd zdecydował się wymierzyć mu karę 25 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna przebywał za kratami aż 18 lat i przeżył tam prawdziwe piekło. Dziś jest już wolnym człowiekiem, jednak nikt nie zwróci mu najpiękniejszych lat życia. Na szczęście Tomasz Komenda zaczyna układać swoje życie od początku. Jest szczęśliwie zakochany i wkrótce zostanie ojcem!

Jego dramatyczną historię już od 18 września będziemy mogli dokładnie poznać w filmie "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy". To naprawdę wstrząsające i aż ciężkie do uwierzenia, co musiał przeżyć niewinny człowiek. Zobaczcie wideo, w którym poznacie bliżej Tomasza Komendę i jego życie. Chociaż przeżył piekło, dalej pozostał dobrym i wrażliwym człowiekiem...