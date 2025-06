W Warszawie rozegrała się polityczna scena, która może mieć daleko idące konsekwencje dla układu sił w rządzie. Joanna Mucha, posłanka Polski 2050 oraz dotychczasowa wiceministra edukacji narodowej, złożyła rezygnację ze swojej funkcji. Jak ustalili dziennikarze RMF FM, dokument dymisji już trafił na biurko premiera Donalda Tuska i ma zostać przyjęty.

Mucha, wcześniej pełniąca funkcję ministra sportu w rządzie Platformy Obywatelskiej, postanowiła odejść z resortu edukacji. Jej decyzja nie jest zaskoczeniem dla osób śledzących jej wypowiedzi publiczne w ostatnich miesiącach. Posłanka coraz śmielej wyrażała swoje niezadowolenie z kierunku politycznego obranego przez ugrupowanie Donalda Tuska.

Joanna Mucha nie szczędziła słów krytyki wobec Platformy Obywatelskiej, z którą była związana w przeszłości. W jednej z ostatnich wypowiedzi stwierdziła:

Podkreśliła również, że premier Donald Tusk wezwał do zachowania krytyki wewnątrzpartyjnej, lecz jej zdaniem nadszedł czas na głośne mówienie o problemach. "Ja tę krytykę po cichu formułowałam przez lata. A teraz jest moment, by mówić głośno" – oznajmiła Mucha.

Jej wypowiedzi wywołały poruszenie w koalicyjnych szeregach, a publiczne wystąpienia przeciwko PO zostały odebrane jako jawne opowiedzenie się przeciwko obecnej linii politycznej ugrupowania.

W rozmowie z TOK FM Joanna Mucha odniosła się do spekulacji dotyczących ponownego połączenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z Ministerstwem Nauki. Zaznaczyła, że nie zna takich planów. „To są plany, które są u pana premiera Donalda Tuska. Natomiast to też wymaga oczywiście przeprowadzenia ustawy działowej” – powiedziała.

Podkreśliła też, że popiera koncepcję mniejszego, bardziej zwinnego rządu.