Rafał Trzaskowski nagle napisał to o żonie. W komentarzach wrze

To wielki dzień dla Rafała i Małgorzaty Trzaskowskich. W sieci opublikowali mnóstwo romantycznych zdjęć, a internauci nie szczędzą im komplementów: "Nasza Para Prezydencka, bo kto nam zabroni tak mówić". To co napisał były kandydat na prezydenta o swojej żonie zostanie w pamięci internautów na długo.