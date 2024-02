Najnowszy post, który opublikował Roger Salla wzbudził wiele sensacji w komentarzach. Fani od razu ruszyli z gratulacjami. To za sprawą radosnej informacji, którą opisał Roger pod zdjęciem na swoim Instagramie. Karolina Pisarek nie kryła radości!

W życiu Karoliny Pisarek i jej męża często mają miejsce spektakularne wydarzenia. Tak jest i tym razem. Na początku małżeństwa Roger Salla mierzył się z dużym hejtem, ponieważ internauci zarzucali mu, że jest w cieniu Karoliny i nie odnosi takich sukcesów jak ona. Zmieniło się to w momencie, gdy Roger Salla odbył swoją pierwszą walkę freak fight na gali" High League 6", a fani nie kryli zachwytu nad jego umiejętnościami z zakresu MMA. Teraz jest jeszcze jeden powód do dumy, bo mężczyzna właśnie spełnił swoje wielkie marzenie:

Roger Salla podzielił się ze swoimi odbiorcami swoim dużym sukcesem zawodowym. Okazuje się, że został współwłaścicielem jednej z warszawskich restauracji. Celebryta nie kryje wzruszenia:

Jestem podekscytowany, że mogę się z Wami w końcu podzielić informacją, że z początkiem tego roku zostałem współwłaścicielem restauracji Jest to spełnienie jednego z moich większych marzeń i nie mogę się doczekać Was wszystkich ugościć

Na koniec ukochany Karoliny Pisarek dodał, że to dopiero początek jego drogi i planuje już kolejne, spektakularne projekty.

A jest to dopiero początek naszej przygody bo planujemy jeszcze większe rzeczy! Zapraszam Was do śledzenia naszych social mediów, bo będziemy teraz na bieżąco wrzucać rożnego rodzaju nowości

W komentarzach natychmiast posypały się gratulacje i fani nie kryli zachwytów. Karolina Pisarek również skomentowała zdjęcie ukochanego słowami, które mówią same za siebie: