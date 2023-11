Karolina Pisarek chętnie relacjonuje to, co się u niej dzieje na swoim Instagramie. Modelka pokazuje kulisy swojej pracy, zdjęcia z wakacji, a nawet opowiada o swoim życiu prywatnym. Tak stało się też ostatnio, gdy 26-latka postanowiła opowiedzieć o niebezpiecznym incydencie, do którego doszło w jej domu z udziałem jej dwóch psów. Finalistka "Top Model" i jej mąż odnieśli obrażenia, a sytuacja mogła skończyć się tragicznie.

Karolina Pisarek opowiada o incydencie w ich domu. Pokazała nagranie

Karolina Pisarek i Roger Salla chętnie pokazują, jak wygląda ich codzienność za pośrednictwem mediów społecznościowych. Para ma w domu dwa labradory — Simbe i Balu, które często pojawiają się na ich relacjach. Ostatnio jednak doszło do bardzo niebezpiecznego incydentu z ich udziałem. Pupile pary nie mogły powstrzymać swojej ekscytacji i rozpędziły się uderzając prosto w szklane drzwi. Jak można się domyślić, szkło pękło na kawałki, a ich odłamki zraniły modelkę i jej męża.

Słuchajcie, jak wam nie pokazywałam wcześniej, bo aż ręce opadają. Trzy tygodnie temu, kiedy wróciłam z Tajlandii, mieliśmy rano iść z Rogerem na trening. Wyszliśmy najpierw na wspólny spacer z psami i jak psy wróciły, ja otwierałam drzwi szklane i dwa na raz po prostu, jak się rozpędziły, tak po prostu drzwi wypadły z zawiasów i poleciały na mnie i na Rogera. Roger miał całą pociętą głowę, a ja całe pocięte ręce (...). Tragedia się wydarzyła — powiedziała Karolina Pisarek.

W dalszej części Karolina Pisarek przyznała, że ten cały incydent bardzo ją przestraszył, ponieważ mógł zakończyć się tragicznie. Ostrzegła również swoich obserwatorów, żeby przy urządzaniu swoich wnętrz myśleli przede wszystkim o bezpieczeństwie, a nie designie.

A tak to właśnie wyglądało... 2 psy chciały jak najszybciej przedostać się do kuchni. Szkło rozbiło się na wszystkie strony, przecinając liście, drewno w drzwiach i zostawiając ślady na drzwiach obok. Roger miał rany na całej głowie, a ja pocięte ręce. Na szczęście - nic poważniejszego (bo mogła stać się tragedia) się nie stało. Dlatego, jak jesteście na etapie wybierania drzwi do domu, zastanówcie się kilka razy, nie tylko nad designem, ale i bezpieczeństwem — zdradziła modelka.

Modelka zaprosiła dekoratorkę wnętrz, która pomogła wybrać jej odpowiednie drzwi do jej domu. Tym razem 26-latka postawiła przede wszystkim na bezpieczeństwo i zdecydowała się na białe drzwi z płyty MDF. Pisarek nie kryła swojego zadowolenia z tego wyboru i pochwaliła się efektami na swoim Instagramie.

Nareszcie są nowe drzwi, ze względu na bezpieczeństwo już nie szklane tylko z płyty MDF. Jestem bardzo zadowolona, białe drzwi pasują idealnie — wyznała Pisarek.

