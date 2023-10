W programie "Tylko jeden" emocje sięgają zenitu. I to do tego stopnia, że zachowanie jednego z uczestników rozwścieczyło Blankę Lipińską. Od początku ostrzegała, że jeżeli będzie taka konieczność to odkryje swoje surowe oblicze, ale tym razem powód był konkretny.

Im bliżej finałowej walki, tym większą presję odczuwają fighterzy. W szóstym odcinku nerwy puszczą Pawłowi „Ledzie” Walawskiemu. Wyczerpany kolejnym procesem zbijania wagi łodzianin dostanie ataku furii i wyładuje swoją agresję na kamerach telewizyjnych, zainstalowanych w domu fighterów. Blanka postanowiła opanować sytuację i rozmówić się z uczestnikiem:

Zachowujesz się karygodnie! Jak rozwydrzony dzieciak. Nie umiesz nad sobą panować? Może zły sport sobie wybrałeś!

Czy mocna interwencja Blanki wpłynie na zawodnika i skłoni go do przemyśleń? Czy poniesie konsekwencje za wyrządzone szkody? Tego dowiecie się w piątek 17 kwietnia o 22:10 w Polsacie.

Blanka Lipińska ostro zareagowała na zachowanie najmłodszego zawodnika programu "Tylko jeden". Czy będzie umiał zapanować nad swoimi nerwami?

Blanka Lipińska ostro trzyma w ryzach uczestników programu "Tylko jeden".

