Sandra Kubicka i Aleksander Baron odkąd poinformowali, że są razem coraz częściej publikują swoje wspólne zdjęcia i nie ukrywają, że są naprawdę zakochani. Właśnie przygotowują się do pierwszych wspólnych świąt Bożego Narodzenia, a tymczasem Sandra Kubicka skomentowała zaskakującą informację na temat jej dalszej relacji z Aleksandrem Baronem. Wierzy w to, co powiedziała wróżka?

Sandra Kubicka komentuje przepowiednie wróżki na temat jej związku z Baronem!

Magazyn "Twoje Imperium" zlecił wróżce, aby przepowiedziała dalszą przyszłość Sandry Kubickiej i Barona. Według tej wróżby para zbyt długo nie będzie razem, a muzyk będzie walczył o to uczucie. Teraz Sandra Kubicka w rozmowie z Party.pl komentuje wprost, że ta wróżba jednak nie wyszła. Modelka zdradza też, że jest coraz bardziej zaangażowana w relację z muzykiem:

- To całkowicie nie wyszło, ja jestem coraz bardziej zakochana - mówi wprost Sandra Kubicka.

Koniecznie obejrzyjcie całe wideo i dowiedźcie się, co Sandra Kubicka sądzi o zaskakującej wróżbie!

