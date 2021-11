Baron zrobił Sandrze Kubickiej fotkę, a na profilu burza: "Takiego dnia nie może uszanować"!

Sandra Kubicka od dłuższego czasu mieszkała w Miami ze swoim narzeczonym Kaio Alvesem Goncalvesem. Jeszcze w styczniu na Instagramie zdradziła, że jej plan na 2020 rok to zostać Mrs. Sandra Kubicka Goncalves . W czasie kwarantanny często publikowała na Instagramie zdjęcia i relacje, na których pokazywała, jak spędza czas z narzeczonym i dziwiła, się, że izolacja przyczynia się do rozpadu niektórych związków, a teraz sama opublikowała post, w którym oświadczył, że wraca do Polski bo nie jest szczęśliwa w Miami i potrzebuje przestrzeni. Jeszcze będzie dobrze ❤️ Kaio mnie uszczęśliwił jak nigdy w życiu. Podnosił na duchu, wspierał, jest miłością mojego życia. Niestety nie jestem w Miami szczęśliwa.. a żeby go uszczęśliwić muszę ja być szczęśliwa sama ze sobą. Przeprowadzam się do Polski. - napisała Sandra Kubicka na Instagramie. A co ze związkiem Sandry Kubickiej i Kaio Alvesa Goncalvesa? Powrót Sandry Kubickiej wiąże się z rozstaniem z narzeczonym? Sandra Kubicka w opublikowanym poście napisała też kilka przemyśleń o swoim związku. Przyznała, że kocha swojego narzeczonego, ale potrzebuje przestrzeni i spokoju, co przy rozrywkowym narzeczonym nie jest łatwe. Śmialiśmy się wczoraj przez łzy ze nie potrafimy żyć bez siebie i ta przerwa długo nie wytrzyma.. ale ja narazie potrzebuje przestrzeni. Odetchnąć w spokoju. Kaio jest mega zabawowa osoba dlatego cały świat go pokochał, ja od jakiegos czasu potrzebuje spokoju i to tez jest ok!! Styl życia w miami nie ułatwia nam aby być spokojna rodzina. Czasami trzeba stracić drugiego człowieka żeby to docenić. Mysle ze to tylko ulepszy wszystko. Jestem dobrej mysli. - dodała modelka na temat swojego związku z Kaio. (pis. oryginalna) Modelka pisze też wprost, że "czasami trzeba stracić drugiego człowieka żeby to...