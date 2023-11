Wróżka na łamach "Twojego Imperium" powiedziała, że Antek ma charyzmę, zdolności dziennikarskie i w przyszłości pewnie będzie prowadził szkolenia, ale na razie żyje zabawą i ma słabość do używek, co nie sprzyja raczej budowaniu dłuższej relacji.

Jeśli chodzi o uczucia, to i tarot, i Wenus nie sprzyjają jego relacji z Panią Julią. Pan Antoni nie jest gotowy na stały związek, choć to on zachowuje się w tej relacji dojrzalej. Daleko do dnia, w którym podejmie ważne decyzje - tygodnik cytuje słowa wróżki.