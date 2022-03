Poznała najbliższe otoczenie Władimira Putina. Mówi o "bandyckim świecie" i jego "opuchniętej twarzy"

Władimir Putin to jeden z najbardziej kontrowersyjnych polityków na świecie. Rosjanin często podejmuje odważne decyzje, które często są przedmiotem sporów. Jego wizerunek jest też wykorzystywany w mediach do innych celów. Zobacz: Putin zasłaniający genitalia geja - TO zdjęcie oburzyło Rosjan Teraz wokół Putina po raz kolejny powstał medialny szum, a wszystko za sprawą jego kochanki Aliny Kabajewy. Jej krótki wpis na Twitterze wywołał ogromne poruszenie, ponieważ napisała: "Urodziłam syna". Niektórzy twierdzą nawet, że jest to druga żona prezydenta Rosji, ale ona nie podała ani kto jest ojcem ani kiedy dziecko się urodziło. W minionym tygodniu szwajcarski tygodnik "Blick", że to już ich trzecie dziecko, a narodziny tego ostatniego odbyły się w luksusowej klinice. Władimir Putin nie pokazywał się w mediach przez 10 dni, a wczoraj miał pierwszą okazję. Jednak nie ustosunkował się on do wypowiedzi pięknej Rosjanki, a media w Szwajcarii sugerowały, że był z nią w czasie porodu. Pomimo okazji, jaka nadarzyła mu się wczoraj nie skomentował doniesień w tej sprawie, ale odniósł się do swojego stanu zdrowia, o którym także dużo pisano w mediach w ostatnim czasie: Byłoby nudno bez plotek - odparł. Jak myślicie jaka jest prawda? Zobacz: Alina Kabajewa - kobieta, którą Putin chciał wymazać z życiorysu Polskie gwiazdy przeciwko kampanii Putina: