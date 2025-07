Na uroczystości pożegnalnej Joanny Kołaczkowskiej pojawili się członkowie rodziny, przyjaciele, współpracownicy z kabaretu Hrabi, a także liczni przedstawiciele świata kultury i mediów, którzy chcieli pożegnać artystkę i oddać jej hołd.

Tomasz Wolny podzielił się na Instagramie poruszającym wpisem, w którym przytoczył słowa ojca Lecha Dorobczyńskiego wypowiedziane podczas Mszy Świętej za Asię. Dziennikarz nie ukrywał, że była to dla niego chwila pełna emocji i refleksji.

W dalszej części wpisu dodał kolejne słowa modlitwy: