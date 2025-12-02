Sam początek grudnia to ważne wydarzenie dla TVN, bo miało miejsce wyjątkowe spotkanie dotyczące książki "Miłość i telewizja", będącej autobiografią zmarłego trzy lata temu Mariusza Waltera. Publikacja, której premiera miała miejsce 15 października, została przygotowana przez Zofię Turowską, wieloletnią dziennikarkę i bliską współpracowniczkę Waltera. Spotkanie prowadzone wspólnie z Bożeną Walter, wdową po współzałożycielu TVN, miało nie tylko literacki, ale również bardzo osobisty i niezwykle emocjonalny charakter. Na tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć Edwarda Miszczaka, który pojawił się razem z Anną Cieślak.

Anna Cieślak i Edward Miszczak na spotkaniu ws. książki o Mariuszu Walterze

Spotkanie z Bożeną Walter przyciągnęło uwagę mediów nie tylko ze względu na emocjonalny wymiar, ale także obecność znanych postaci ze świata show-biznesu. To wydarzenie można określić jako symboliczne uczczenie pamięci o Mariuszu Walterze, który przez wiele lat wyznaczał kierunki polskiej telewizji. Zgromadzeni goście wspominali założyciela TVN, a atmosfera wieczoru była pełna wzruszeń.

Na spotkaniu autorskim z Bożeną Walter obok Martyny Wojciechowskiej, Jolanty Kwaśniewskiej czy Katarzyny Kolendy-Zalewskiej pojawił się również Edward Miszczak z żoną Anną Cieślak. Wieloletni dyrektor programowy TVN obecnie jest związany z Polsatem, ale tak wyjątkowa okazja wymagała jego obecności.

Stylizacje Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka

Anna Cieślak na to wyjątkowe spotkanie wybrała elegancki czarno-granatowy zestaw, prezentując się bardzo nowocześnie i stylowo. Na zdjęciach uchwyconych przez fotoreporterów widać, jak z uczuciem patrzyła na męża.

Z kolei Edward Miszczak tym razem zdecydował się na bardziej swobodną stylizację. Dyrektor programowy Polsatu miał na sobie bluzę, sportową kamizelkę i szare spodnie. Do tego sportowe, wygodne buty i bransoletka z koralików obok zegarka. Tylko spójrzcie na ich wspólne zdjęcia!

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

