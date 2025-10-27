25 października odbył się ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Wydarzenie to było jednym z najbardziej wyczekiwanych w show-biznesie i przyciągnęło około 140 zaproszonych gości. Nowożeńcy zadbali o każdy szczegół tej wyjątkowej uroczystości, zapewniając swoim bliskim niezapomniane wrażenia. Jednak wśród obecnych zabrakło jednej, bardzo ważnej postaci – Edwarda Miszczaka.

Edward Miszczak nie przyszedł na wesele Cichopek i Kurzajewskiego

Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, znalazł się na liście zaproszonych gości. Jego nieobecność natychmiast wzbudziła liczne pytania i spekulacje. Dlaczego tak ważna osoba nie pojawiła się na ceremonii ślubnej tak popularnej pary? Odpowiedź na to pytanie przyniosła dopiero Agnieszka Hyży.

W rozmowie z Jastrząb Post, Agnieszka Hyży – która była obecna na weselu – ujawniła prawdziwy powód nieobecności Edwarda Miszczaka. Jak wyznała, dyrektor Polsatu miał inne zobowiązania zawodowe, które uniemożliwiły mu uczestnictwo w ceremonii.

Miał być, natomiast pan Edward Miszczak jest naprawdę bardzo zapracowaną osobą. Rozmawialiśmy kilka dni temu i rzeczywiście wiem, że jakieś inne zobowiązania go zatrzymały powiedziała Hyży.

Dodała również, że znając Edwarda Miszczaka, prawdopodobnie wysłał on nowożeńcom życzenia, kwiaty i w symboliczny sposób uhonorował parę. Tym samym, mimo fizycznej nieobecności, postarał się okazać swoje wsparcie i pamięć o ważnym wydarzeniu w życiu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

Sekretne wesele Cichopek i Kurzajewskiego

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego miał bardzo rodzinny i intymny charakter. Jak podkreśliła Agnieszka Hyży w rozmowie z Plotkiem, para młoda zadbała o to, by większość wydarzeń pozostała prywatna. „Naprawdę bardzo szanuję to, że większość rzeczy chcieli zatrzymać dla siebie, dlatego nie było zdjęć w nie wiadomo, w jakiej ilości. Nie wrzucaliśmy też relacji. Staraliśmy się zrobić to wszystko ze smakiem”, przyznała.

Prezenterka odniosła się także do samej relacji pary, mówiąc o spokoju, odpowiedzialności i doświadczeniu, które dostrzegła w ich zachowaniu. „Wczoraj w ich uśmiechach widziałam duży spokój. Zamykają jakiś etap i otwierają nowy”, dodała.

Po hucznym weselu rozpoczęły się poprawiny Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, a do sieci trafiły już pierwsze zdjęcia.

