Asia Ash była odkryciem ostatniej edycji Must Be The Music, ale jej debiut na salonach wypadł fatalnie. Dżinsy dzwony wbrew pozorom nie wróciły jeszcze do łask, a już na pewno nie w takiej formie. Toczek z dżinsu to już wisienka na torcie, nie wspominając o niezbyt dobrym makijażu i nietrafionych dodatkach.