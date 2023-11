1 z 4

Emocje związane z finałem programu "Top Model" nie opadają. W poniedziałek 26 listopada, dowiedzieliśmy się, kto wygrał 7. odsłonę show TVN. Jak już wiemy, w finale znaleźli się Kasia Szklarczyk, Anna Markowska i Hubert Gromadzki. Nagrodę główną i tytuł Top Model otrzymała Kasia Szklarczyk, która w trakcie trwania wielkiego finału była pewna, że znalazła się na trzecim miejscu. Wszystko przez wpadkę Joanny Krupy, która w trakcie przekazywania informacji o tym, kto wchodzi do ścisłej dwójki powiedziała, że to Ania i Hubert przechodzą dalej, a Kasia zajmuje trzecie miejsce. Już po chwili okazało się, że doszło do pomyłki, a w finale będą walczyć Kasia i Hubert.

Jak finałowy odcinek programu "Top Model" wspominają Kasia, Ania i Hubert? Co mówią o wpadce Joanny Krupy?

