Znane są nowe doniesienia na temat przyczyn wypadku autobusu na trasie S8 w Warszawie. Pojazdem podróżowało około 40 osób, śmierć poniosła jedna, a 17 w stanie ciężkim zostało przetransportowanych do czterech warszawskich szpitali. Nie podano jeszcze oficjalnych informacji dotyczących przyczyny tragedii, ale w mediach pojawiły się nowe doniesienia. Co doprowadziło do tragedii autobusu, który spadł na Wisłostradę? Zobacz także: Przerażający wypadek w Warszawie! Autobus spadł z mostu na Wisłostradę. 1 osoba nie żyje, 4 w stanie ciężkim Wypadek autobusu w Warszawie - przyczyny tragedii Do dramatycznego zdarzenia doszło 25 czerwca ok. godz. 12:30. Autobus przegubowy przewożący pasażerów w kierunku Żoliborza przebił barierki na wiadukcie i zawisł pomiędzy trasą S8 a Wisłostradą. W wyniku zderzenia przełamał się w pół a jego przednia część spadła z wysokości ok. pięciu metrów. Na miejscu wypadku pojawił się Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, który podczas konferencji przekazał pierwsze informacje o prawdopodobnej przyczynie zdarzenia: Wiemy, że kierowca jest młody i prawdopodobnie zasłabł – powiedział dodając, że pojazd był sprawny i zakupiony zaledwie rok temu. Ustalono również, że kierowca był trzeźwy i nie przekroczył ośmiogodzinnego czasu pracy. Świadek zdarzenia, kierowca taksówki, która jechała na bocznym pasie za autobusem, zeznał, że według niego nie było to zasłabnięcie a zagapienie kierowcy, który w ostatniej chwili próbował zareagować. Z kolei brat jednego z poszkodowanych pasażerów również w rozmowie z TVN 24 powiedział, że kierowca był spóźniony i jechał ok. 80 km/h: Podobno zasłabł ze stresu i wpasował się w te...